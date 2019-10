Allarme batteri: ritirato lotto di 'mortadella Bologna Igp'

E' stata la catena a marchio Conad a pubblicare sulla propria pagina online l'annuncio del ritiro di un lotto di 'Mortadella Bologna IGP' Freschi & Convenienti da 100 grammi.

Attraverso la nota, il noto marchio spiega: "Nel lotto è stata riscontrata una non conformità (presenza di microrganismi potenzialmente patogeni). Al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori, raccomandiamo ai clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto di riconsegnarlo in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso".

Il lotto da controllare, non consumare e restituire è il numero: 26937039, cod. EAN 8003170017634 Da consumarsi preferibilmente entro 01/11/2019.

Al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori, Conad ha ordinato in via precauzionale il richiamo dell'intero lotto di produzione.