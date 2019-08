Ritrovati i bimbi allontanati dalla casa famiglia dalla madre

I carabinieri hanno rintracciato i tre bambini che il 13 agosto la madre aveva allontanato dalla casa famiglia in cui vivevano. I militari li hanno avvistati ieri a Corticella, mentre facevano il bagno in una piscina con i genitori. Così, dopo una settimana, li hanno riportati nella struttura.

La donna, una 24enne marocchina, dopo una decisione del Tribunale, viveva nella casa famiglia con i suoi quattro figli, ma la scorsa settimana, la notte del 13 agosto appunto, era scappata con i bimbi per poi essere rintracciata e arrestata il giorno seguente, quando era tornata nella struttura per prendere alcuni documenti insieme al figlio di un anno.

Arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in escandescenze, la mamma aveva aggredito un carabiniere con un morso e non aveva rivelato dove avesse portato gli altri tre figli.

