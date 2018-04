Ospedale Rizzoli: 'Lavoratori costretti a dormire in reparto'

"Da oltre 1 anno a una dipendente del Reparto di Anatomia Patologica (nostra iscritta) vengono tolti indebitamente 10 minuti ogni giorno in automatico pari a 40 ore annue, su 933 dipendenti dell’ Istituto continua Bonanno la collega è

l’unica dipendente che riceve questo trattamento". A scriverlo in una nota Umberto Bonanno, segretario aziendale UIL FPL.

Il sindacato avrebbe più volte sollecitato la Direzione Infermieristica "ma dopo oltre 1 anno la situazione e’ rimasta immutata nonostante tutta la documentazione prodotta tramite pec alla Direzione Infermieristica" continua Bonanno.

Costretti a dormire in reparto

Nel reparto di libera professione, denuncia la UIL, il personale infermieristico effettua una turnistica (turno dalle 10:00 alle 2:00 di notte) che costringe moltissime volte "il personale a rimanere a dormire nel reparto, visto che l’ultimo autobus da San Michele in Bosco passa alle 23:00, anche qui la Direzione Infermieristica non è intervenuta alle nostre sollecitazioni" in questo modo per il personale OSS che effettuano turni dalle 17:00 alle 23:00 - considerato che la maggior parte del personale è di sesso femminile - non vengono rispettati i tempi di conciliazione vita-lavoro

previsti dalle norme. Come OO.SS continua Bonanno nei prossimi giorni depositeremo un esposto alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bologna" conclude Bonanno.