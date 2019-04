Loiano: è morto l'assessore Roberto Nanni

E' morto Roberto Nanni, assessore all'Ediliza pubblica e privata nel Comune di Loiano. La tragica scomparsa questa notte in seguito a un malore improvviso, probabilmente un infarto.

Per anni dirigente di Hera, nel corso del consiglio comunale di sabato scorso aveva annunciato a tutti di essere appena andato in pensione, affermando di essere pronto a vivere una 'seconda vita' in tranquillità nella sua amata cittadina. Una notizia che ha gettato nel silenzio l'intera comunità dell'Appennino, giù fortemente colpita dalla scomparsa del sindaco Patrizia Carpani la scorsa settimana

Nanno è stato tra i fondatori storici della Protezione Civile, a ha sempre avuto la 'passione' per la politica tanto da essere già stato consigliere comunale durante il secondo mandato dell'ex sindaco Giovanni Maestrami. Ora invece siedeva in giunta, con la carica di assessore anche alla Sicurezza e Protezione Civile, Agricoltura e Rapporti con le Frazioni.

Lascia una moglie e una figlia, Ancora da definire la data dei funerali.