Rocchetta Mattei: boom di visitatori al castello da fiaba, e c'è il nuovo sito web

Oltre 55.000 visitatori nel 2017 alla Rocchetta Mattei, il fiabesco castello nel territorio di Grizzana Morandi restaurato e riaperto pubblico nell'estate del 2015.

Non solo turisti in carne e ossa per scoprire la costruzione originale e bizzarra, ma anche web: è attivo da pochi giorni il sito ufficiale www.rocchetta-mattei.it. L'amministrazione comunale di Comune di Grizzana Morandi, che gestisce la Rocchetta di proprietà della Fondazione Carisbo, ha infatti deciso di investire su un'infrastruttura informatica interna, affidando all'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese la realizzazione dello strumento.

Viste le sue caratteristiche architettoniche, è visitabile sono con l'accompagnamento di una guida in gruppi di 20-25 persone e, grazie al sistema realizzato dai tecnici dell'Unione con la società TrediPi, una start-up che opera nell'ambito della digitalizzazione dei processi, i gruppi si formano automaticamente, e una volta raggiunta la soglia massima la fascia oraria non risulta più disponibile.

Ma la Rocchetta non è solo per turisti, può essere prenotata per matrimoni, meeting, sfilate, fiere, oppure come set cinematografico.

Quindi il maniero edificato dal Conte Mattei nel XIX secolo farà da "traino" per "promuovere l'intero Appennino e luoghi di interesse quali il Borgo la Scola, la chiesa progettata da Alvar Aalto o la casa museo di Giorgio Morandi".

IL NUOVO SITO. Permette ai visitatori di accedere ad un calendario per scoprire i giorni e gli orari di visita disponibili e scegliere quello più comodo. In una settimana sono state registrate dalla nuova procedura oltre 175 prenotazioni. Il sistema registra la prenotazione e invia tramite e-mail un biglietto da stampare e presentare la cassa. E' allo studio un sistema di pagamento online. (dire)