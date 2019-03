Argelato, malore sul campo di calcio: muore il giovanissimo Roger Pizzi

Tragedia sul campo di calcio, il mondo dilettantistico bolognese è sotto shock per la morte di Roger Pizzi. E' sulla pagina Facebook della rivista "Indipendente Sportivo" che si apprende quanto accaduto: "Stasera non ha davvero alcun senso mettere i risultati della domenica. Diventa piuttosto difficile commentarli male, quando succedono tragedie del genere. Un malore sul campo, e poi la morte; qualcosa che diventa davvero difficile da digerire. Tutto il mondo dei dilettanti si deve stringere attorno all'Argelatese e alla famiglia del ragazzo, per piangere la scomparsa di un giovane morto mentre giocava a pallone".

Anche il sindaco di Argelato Claudia Muzic ha espresso dolore dopo aver appreso la notizia: "Sono vicina alla famiglia, alla squadra e a tutti gli amici che stanno vivendo oggi questo incubo assurdo. Non ci sono parole, solo silenzio e dolore".

Rogelio 'Roger' Pizzi, 22 anni, originario di San Giorgio di Piano ma in forze alla Argelatese Calcio, si è accasciato durante la partita contro la X Martiri, nella gara del campionato regionale dilettanti. Soccorsi tempestivi ma vani, il ragazzo è spirato all'arrivo in ospedale. Tutte le squadre del campionato hanno espresso messaggi di cordoglio e fissato a lutto i propri gagliardetti.