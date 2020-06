Sale sul tetto e minaccia di buttarsi giù a causa dello sfratto

Deve lasciare il suo alloggio popolare per lasciare spazio ad alcuni lavori di mantenimento e non sa dove andare: questa la ragione per cui, davanti a uno sfratto, un uomo nato in Marocco nel '79 ha reagito in modo disperato minacciando di suicidarsi gettandosi dal tetto dell'edificio. E' accaduto ieri mattina in via Roncaglio, dove sono intervenuti i Carabinieri. Il 41enne alla fine ha ceduto ed è stato accompagnato all'Ospedale Maggiore di Bologna.

