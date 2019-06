Viabilità zona Stadio: nuova rotonda e vecchi problemi\VIDEO

Inaugurata oggi pomeriggio la rotonda Fulvio Bernardini, abbellita con alcune siepi a forma di Pascutti, Negru e Savoldi.

"Statue verdi che ricordano il gol di testa di Pascutti marcato da Burgnich, la fantastica parata di Negri e un gran gol di Beppe Savoldi: abbiamo inaugurato la rotonda Fulvio Bernardini vicino allo Stadio tutta rinnovata e abbellita - afferma l'assessore Alberto AItini - un primo progetto di patto di collaborazione con il vivaio Menzani, che ringrazio per l’ottimo lavoro: ne seguiranno altri per continuare a rendere più belle le nostre rotonde".

Contemporaneamente, alle 21 era in programma la partita Italia-Polonia dell'Europeo Under 21, una scena già vista in occasione delle gare al Dall'Ara: traffico in tilt e macchine parcheggiate sui marciapiedi.

"Entro l'anno consegneremo il parcheggio di piazza della Pace - rassicura l'assessore - come già annunciato dall'assessora Irene Priolo e da Tper. Quei posti auto servono sempre, non soltanto durante le competizioni calcistiche".