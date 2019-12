Ruba bici in via Ugo Bassi ma passa volante della polizia

Aveva già spezzato la catena di una bicicletta in via Ugo Bassi e aveva una tenaglia in mano quando, ieri pomeriggio, una volante della polizia lo ha visto per poi arrestarlo in flagranza di reato.

L'uomo, un bolognese di 43 anni già noto alle forze dell'ordine per precedenti di spaccio di sostanze stupefacenti, che forse pensava di passare inosservato tra la folla di un sabato prefestivo, oltre alla pinza usata per rompere il catenaccio, nello zaino aveva altri strumenti e oggetti utili ai furti di biciclette. Domani il processo per direttissima.