Ruba attrezzatura da sci da un garage e la rivende sul web: tradito dall'annuncio

Un annuncio che mette in vendita la refurtiva, riconosciuta poi dal proprietario che ha fatto una ricerca in rete: da qui è partita l'indagine del Commissariato di Polizia Bolognina Pontevecchio per intercettare un ladro che aveva commesso un furto all'interno di un garage. Aveva portato via degli sci da fondo, degli scarponi e dell'altra attrezzatura da montagna per poi cercare di rivenderla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia è stata fatta il 25 giugno e già il giorno dopo è stato fissato un finto incontro per l'acquisto: all'appuntamento in via Longo si sono presentati degli agenti in borghese e dall'altra parte hanno trovato un ragazzo appena maggiorenne originario della Romania. Dopo averlo fermato i poliziotti procedono anche con una perquisizione domiciliare e a casa del giovane trovano altra merce analoga di cui non sa giustificare la provenienza. Alla fine il ragazzo viene denunciato per furto.