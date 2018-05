'Runmidnight': 7mila per San Luca dai runner di mezzanotte

Gli oltre 1500 partecipanti della quarta edizione “RunMidnight”, organizzata dall’ASD “Corri Con Noi”, ha raccolto 7mila euro per il restauro della basilica di San Luca.

Sabato 26 maggio, da Piazza Otto Agosto, alle 22,30 è partita la fase di riscaldamento collettivo con sottofondo musicale del DJ Simone in attesa di accogliere l’arrivo della fiaccola affidata a Roberto Ramponi e Marco Fantoni,

rappresentanti delle “Miniolimpiadi” di Bologna , che da San Luca , scortati da volontari in bici del 118, hanno raggiunto Piazza Maggiore per consegnarla al gruppo dei “runner” del 118 e assieme raggiungere la linea di partenza per dare il via alla gara.

Allo scoccare della mezzanotte, i runner in maglie arancioni con il logo della Basilica di San Luca, la destinataria dei fondi per il restauro, hanno popolato le vie del centro storico di Bologna correndo e camminando per cinque chilometri in gruppi, da soli e anche in compagnia dei propri cani.

Fra i partecipanti Jessica, portacolori del Gruppo Sportivo “Issian” di Minerbio, mamma in dolce attesa di due gemelle che nasceranno a settembre, accompagnata di passo dal marito Luca. Luca Mandrioli , 31 enne informatico bolognese che nello stato del Tennessee ha corso la maratona di Nashville e in California la mezza di Oakland , località che dopo il 2 giugno , data del matrimonio, diventerà luogo di residenza, ha corso a fianco della futura moglie

Katriina Karvonen, avvocato finlandese.

Portacolori della categoria “Padri e Figli” Paolo Pandolfi, Direttore di Sanità Pubblica AUSL Bologna, accompagnato da Alessandro. In gara Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna, e atleti con il cronometro , Francesco Ferrara, gastroenterologo dell’Ospedale Maggiore di Bologna, un passato da velocista, al traguardo con il tempo di 21:35 seguito a distanza da Ismat Mahmoud, medico italiano di San Lazzaro di origini siriani, “over70” sulla linea di arrivo in 26 minuti netti.

Davanti a tutti Gerardo Astorino, ASD Corri con Noi, all’arrivo in 18:25 e nel settore femminile Elisa Marini, Polisportiva Porta Saragozza, 19:50.

Presenza extra large di gruppi organizzati provenienti da Monghidoro, Castel San Pietro Terme, Granarolo, Castel Franco Emilia, Minerbio , Pianoro, e partecipanti anche di oltre confine : Australia, Capo Verde e Finlandia.

“RunMidnight” fa parte del programma “Adotta un monumento” creato e realizzato dalla ASD “Corri con Noi” del Quartiere Borgo Panigale Reno di Bologna diretta da Dario Cardace per contribuire al restauro e conservazione dei monumenti della città delle due torri.

Nelle edizioni precedenti, donazioni alla fontana del Nettuno, al muro dello Sferisterio e alla Basilica di San Petronio.