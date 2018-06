Run 5.30 Bologna: in 3.500 sfidano i temporali

Le pessime previsioni meteo hanno lasciato a casa qualche atleta, ma 3.500 coraggiosi ben prima dell’alba di questa mattina hanno puntato la sveglia e in t-shirt bianche e col tricolore – design scelto proprio per celebrare l’edizione del decennale - hanno sfilato per il centro storico.

L’appuntamento con l’ormai consueta Run 5.30 Bologna, giunta quest’anno alla VII edizione, è stato in Piazza Maggiore, luogo di partenza e arrivo della manifestazione.

Run 5.30 è un progetto tutto italiano che pone al centro il binomio movimento e sana alimentazione, attraverso una camminata/corsa di 5,3 km non competitivi nel cuore della città. Si tratta du un evento sostenibile e a impatto zero.

Il progetto Run 5.30, che nel 2018 prevede 12 tappe in Italia e una in Inghilterra, nel corso degli anni ha coinvolto decine di scuole, i detenuti del carcere di San Vittore di Milano e numerose fondazioni, tra cui la Peggy Guggenheim di Venezia.

Di ogni quota di iscrizione, 1 euro viene donato all’associazione o all’ente di promozione sportiva del territorio che collabora alla riuscita della tappa.