Tutto pronto per la Run Tune Up 2019\VIDEO

La Run Tune Up 2019 conta già oltre 4mila iscritti, di cui più di mille sono donne: un record per la mezza-maratona che quest'anno compie 18 anni. Senza title sponsor (non era così da 13 anni), l'evento quest'anno si svolge grazie al contributo economico del Comune di Bologna e della Regione.

Palazzo D'Accursio ha, infatti, inserito l'appuntamento nel programma estivo, stanziando a questo scopo circa 25mila euro, mentre viale Aldo Moro contribuisce attraverso il bando dello sport. Presenti tantissimi atleti stranieri: 50 dalla Gran Bretagna, 25 statunitensi e 12 brasiliani, ai blocchi di partenza saranno rappresentate 28 nazioni.

"La Run Tune Up è un patrimonio storico-sportvo per la città. Dopo 18 anni di attività il Comune doveva esserci", spiega l'assessore allo Sport, Matteo Lepore.

Le gare

La 21 chilometri partirà alle 9.45 da via Rizzoli e percorrerà tutto il centro storico. Lungo il percorso gli atleti troveranno punti di ristoro, ma anche band che si esibiscono dal vivo. Prima della mezza maratona, alle 9.15 partiranno la 5 e la 10 chilometri. Tanti gli eventi collaterali: sabato pomeriggio tre sessioni di Group Cycling in via Rizzoli. A seguire, alle 19, una seduta di Yoga2Run sul Crescentone.

Per tutti i due i giorni, poi, da piazza del Nettuno sarà possibile 'correre', saltare e farsi un selfie sulla Luna, grazie alle apparecchiature di realtà virtuale dell'associaione di divulgazione scientifica, Sofos.