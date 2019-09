Run Tune Up, la mezza maratona di Bologna: divieti e modifiche alla cicolazione

L' 8 settembre 2019 si si svolge "Run Tune Up 2019", la mezza maratona di Bologna che si snoderà lungo le vie del centro.

Modifiche alla circolazione

Viali

Dalle ore 9,00 alle ore 13,00, per consentire il passaggio dei partecipanti, è stato istituito il divieto di transito veicolare all'interno del perimetro costituito dalle seguenti strade:

Viale Filopanti, Viale Ercolani, Viale Carducci, Viale Gozzadini, Viale Panzacchi, Viale Aldini, Viale Pepoli, Viale Vicini, Viale Silvani, Viale Pietramellara, Viale Masini, Viale Berti Pichat

Sono autoizzati a transitare i veicoli di emergenza, i veicoli di Sicurezza Pubblica e quelli adibiti al soccorso stradale, e, a passo d'uomo,

- Taxi, N.C.C., Autobus di linea, Trambus Open;

- Veicoli provvisti di contrassegno "H" handicap;

- Veicoli elettrici o ibridi con motore elettrico;

- Velocipedi;

- Veicoli in servizio pubblico appartenenti ad Aziende che effettuano interventi per emergenze;

- Veicoli appartenenti a Istituti di Vigilanza;

- Veicoli utilizzati da operatori di servizio civile che effettuano attività di accompagnamento per ciechi ed invalidi di guerra;

- Carri funebri e veicoli al seguito;

- Veicoli al seguito di matrimoni,

- Veicoli trasporto farmaci urgenti;

- Veicoli adibiti ai servizi igienico ambientali per interventi nell'area delimitata

- Veicoli utilizzati dai medici e dai loro sostituti, per visite domiciliari presso residenti dell'area delimitata;

- Veicoli utilizzati dagli assistenti socio-sanitari e operatori medici di prima necessità in servizio di assistenza domestica a persone residenti nell'area delimitata provvisti del titolo di sosta gratuita opportunamente previsto;

- Veicoli di pronto intervento su impianti di riscaldamento e ascensori situati nell'area delimitata;

- Veicoli in accesso/uscita da autorimesse o posti auto ad uso privato e a uso pubblico sia poste in locali chiusi che a cielo aperto situate nell'area delimitata;

- Veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi e bed/breakfast situati nell'area delimitata esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura di soggiorno;

- Veicoli dei residenti nella zona oggetto del presente provvedimento, per accedere/uscire dalla propria abitazione secondo il tragitto più breve;

- Veicoli utilizzati da Componenti della Giunta, Presidenti di Quartiere e Consiglieri Comunali accedenti a Palazzo d'Accursio - sede comunale - per l'esercizio delle attività istituzionali;

- Veicoli utilizzati da Componenti della Giunta e Consiglieri Provinciali accedenti a Palazzo Malvezzi - sede provinciale in via Zamboni civ. 13 - per l'esercizio delle attività istituzionali;

- Veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili il cui numero di targa deve essere preventivamente comunicato via fax. (051203797 funzionante 24 ore su 24) alla Centrale Operativa della Polizia Municipale;

- Veicoli degli operatori dell'informazione muniti di tesserino di riconoscimento con certificazione del datore di lavoro comprovante la necessità di accedere all'area oggetto del presente provvedimento per motivi strettamente connessi all'esercizio della propria attività professionale;

- Autovetture condivise (car-sharing);

- Veicoli al servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, muniti di attestato dall' Ente o dalla Ditta che esercita il servizio.

Qui Ordinanza viali

Divieto di transito

Percorso Km. 21. Eccetto i veicoli di pronto intervento e veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione, residenti accedenti a proprietà private (nei soli momenti in cui le esigenze della corsa ne consentono il transito).

Dalle ore 9.00 alle ore 10.45 nelle seguenti strade:Via Rizzoli, Via Ugo Bassi, Via Marconi, Piazza dei Martiri, Via Dei Mille, Via Irnerio , Parco della Montagnola , Via Irnerio, Porta Zamboni, Viale Filopanti, Porta San Vitale, VialeErcolani, Porta Mazzini , Viale Carducci, Via Dante, Via S. Stefano, Piazza di Porta Santo Stefanodalle ore 9.45 alle ore 11.00 nelle seguenti strade:viale Gozzadini, viale Panzacchi, viale Aldini, viale Pepoli, viale Vicini, viale Silvani,dalle ore 9.45 alle ore 13.00 nelle seguenti strade:Via Calori, Via Lame, Via Mura di Porta Lame, Via Don Minzoni, Via F.lli Rosselli, Via Milazzo, Via Gramsci, Piazza XX Settembre, Via Indipendenza, Via Righi, Via della Moline, ViaBelle Arti, Via Zamboni , Porta Zamboni, Mura Anteo Zamboni, Via San Giacomo, Piazza Puntoni, Via Zamboni, Piazza Rossini, Via Benedetto XIV, Via San Vitale, Piazza di PortaRavegnana, Strada Maggiore, Via Fondazza, Via Santo Stefano, Via Farini, Via Castiglione, Porta Castiglione ,viale XII Giugno, Piazza dei Tribunali, Via Garibaldi, Via Marsili, ViaUrbana, via Saragozza, Via Frassinago, Via Sant'Isaia, Via Calari Via Del Pratello, Via Santa Croce, Via Della Grada, Via Calari , Porta San Felice , Via S. Felice , Piazza Malpighi,Via Barberia, Via Carbonesi, Via Farini, Piazza Galvani, Via Archiginnasio, Piazza Maggiore.

Percorso Km. 5. Eccetto i veicoli di pronto intervento e veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione e residenti accedenti a proprietà private (nei soli momenti in cui le esigenze della corsa ne consentono il transito)

Dalle ore 9.00 alle ore 13,00 nelle seguenti strade:Via Rizzoli, Via Indipendenza, Via Righi, Via della Moline, Via Belle Arti, Piazza Puntoni, Via Zamboni, Piazza Rossini, Via Benedetto XIV, Via San Vitale, Piazza di Porta Ravegnana,Strada Maggiore, Via Fondazza, Via Santo Stefano, Via Farini, Via Castiglione, Porta Castiglione ,viale XII Giugno, Piazza dei Tribunali, Via Garibaldi, Via Marsili, Via Urbana, viaSaragozza, Via Frassinago, Via Sant'Isaia, Via Calari Via Del Pratello, Via Santa Croce, Via Della Grada, Via Calari , Via S. Felice , Piazza Malpighi, Via Barberia, Via Carbonesi, ViaFarini, Piazza Galvani, Via Archiginnasio, Piazza Maggiore.

Divieto di sosta con rimozione coatta

Dalle ore 00.00 alle ore 13.00: Piazza XX Settembre, tra via Gramsci e l'area pedonale, Via Galliera, area di intersezione con via Milazzo, Via Caronesi, su tutta la sede stradale ambo i lati, via Anteo Zamboni, su tutta la sede stradale ambo i lati, viale XII Giugno, da Piazza di Porta Castiglione lato civici pari a via Chiudare, Piazza Galvani, posti moto e biciclette a ovest della piazza.

Dalle ore 12.00 del 6 settembre 2019 alle ore 9.00 del 9 settembre: Via Venezian, lato palazzo D'Accursio

L'8 settembre 2019 dalle ore 7.00 alle ore 17.30: PIazza 8 Agoto, su tutta la piazza eccetto veicoli a servizio della manifestazione (capigruppo, personale di servizio,ect) che espongono copia della presente ordinanza.

Dalle ore 00.00 del 6 settembre 2019 alle ore 24.00 del 8 settembre: area cortiliva Palazzo d'Accursio, alle biciclette rastrelliere poste nel lato est del corsellodi collegamentro tra via Ugo Bassi e il cortile del "Pozzo" e nello stesso cortile.

Qui Ordinanza percorsi-2

Le linee bus urbane ed extraurbane, nella circostanza, subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento della predetta manifestazione previainstallazione della relativa segnaletica da parte di TPER





Allegati