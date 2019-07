"La sua gomma è a terra", poi il furto. Un altro episodio in Cirenaica

"Signora ha una ruota bucata, stia attenta". Stesso copione, ma un giorno dopo: ieri un'altra signora anziana - dopo quella di due giorni fa in San Donato - è stata derubata dopo un falso allarme di una ruota bucata. È successo ieri pomeriggio intorno alle 19 in via Bentivogli, in Cirenaica.

La signora alla guida, un'anziana di 86 anni, è stata avvicinata dalla ladra mentre stava parcheggiando sulle strisce blu. E così, mentre la vittima si accertava delle condizioni della sua gomma, la donna le ha rubato la borsa e poi è scappata. All'interno, oltre a 200 euro, anche il libretto degli assegni, carta di credito e documenti.