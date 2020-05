Coronavirus, il sindaco di Valsamoggia: "Non sono malato, notizie false"

"In questi giorni mi hanno contattato un paio di amici per chiedermi se fosse vera la voce che sta circolando sulla mia positività al Covid - scrive il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, sui social -, mi piacerebbe trovare una battuta alla Mark Twain, ma in tempi di fake news è meglio optare per semplicità e chiarezza: si tratta di notizie false, originatesi non so come, non ho nessun sintomo e sono pienamente operativo, come tanti amministratori locali che stanno lavorando all'emergenza legata alla pandemia".



"Colgo l'occasione - continua - per ricordare però che ovviamente chiunque potrebbe ammalarsi. Per questo, se da un lato vanno prese tutte le precauzioni previste dai protocolli per ostacolare il contagio, dall'altro invito tutti ad evitare per quanto possibile la creazione di un clima che innanzitutto rischia di rendere la vita più pesante per chi è stato contagiato e per i suoi familiari e amici, proprio nel momento in cui avrebbero bisogno di vicinanza e sostegno. Un clima che potrebbe anche rendere più difficile per chi sviluppa qualche tipo di sintomo chiedere aiuto, complicando ulteriormente la situazione in cui ci troviamo tutti insieme".

"Facciamo la differenza come esseri civili e umani, anche al tempo del Covid", conclude.

