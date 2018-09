Saffi, vetri rotti e furti nelle auto: asportati di notte display e navigatori

Vetri spaccati e consolle dei cruscotti asportate. Quattro auto sono state prese di mira dai ladri nella notte tra venerdì e sabato, in zona Saffi, nei pressi dell'ospedale Maggiore.

Gli agenti accorsi sul posto dopo una chiamata che segnalava vetri rotti a una delle auto, hanno girato in zona e si sono ritrovati quattro auto prese di mira dai ladri di tecnologia automobilistica. In tutti i casi le vetture presentano segni di effrazione e la mancanza di diversi componenti elettroniche alloggiate nel cruscotto, come display elettronici e navigatori satellitari.

Le via colpite dai furti sono via Gorizia, via del Timavo e via Col di lana ai danni di jeep ma anche city car. E' probabile i pezzi asportati possano in qualche modo finire nel giro di rivendita sottobanco dei pezzi di ricambio rubati. Sui fatti sono in corsi indagini della Polizia.