'Scusi, fa provare gli occhiali?', poi tira fuori il coltello

Un negozio di ottica in zona ospedale Maggiore è stato oggetto di una rapina. I fatti risalgono a qualche giorno fa ma la notizia si è saputa solo ieri: da quanto ricostruito sembra che il rapinatore sia da prima entrato nel negozio come un normale cliente chiedendo addirittura di provare un qualche paio di montature.



Dopo la scelta effettuata però l'umore sarebbe cambiato radicalmente e l'uomo ha minacciato il negoziante estraendo un coltello e dichiarando di non voler pagare quanto appena scelto. Con l'aiuto di un'altra persona l'uomo si sarebbe poi allontanato in fretta. Sull'episodio ora indaga la polizia, ma per ora non ci sarebbero indizi circa l'identità dei due malviventi.