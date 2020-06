Badante insulta gli anziani assistiti, poi salta dalla finestra

Quando i Carabinieri sono arrivati a casa dell'anziana coppia che assisteva e che- stando al racconto della figlia dei due anziani- maltrattava verbalmente, prima ha rifiutato di attendere i sanitari del 118 e di esibire i documenti, poi "ha tentato la fuga saltando da una finestra al primo piano dell'abitazione", precipitando al suolo e finendo all'Ospedale Maggiore di Bologna in codice 2.

Protagonista della vicenda, che le è costata una denuncia per resistenza da parte dei militari del Nucleo radiomobile di San Giovanni in Persiceto, è una badante, cittadina moldava, di 60 anni. L'episodio, dettagliano i Carabinieri, è avvenuto l'altra sera a Sala Bolognese.

La figlia dei due anziani ha chiamato il 112 dicendosi "preoccupata per i genitori, vittime di maltrattamenti verbali da parte della badante". Alla vista dei militari, giunti sul posto per verificare la situazione, la 60enne ha mostrato "chiari sintomi di alterazione psicofisica, dovuti a un abuso di sostanze alcoliche".

A quel punto i Carabinieri, preoccupati per l'incolumità della donna, hanno telefonato subito al 118, ma dopo "essersi rifiutata di attendere i sanitari e di esibire i documenti d'identità", la 60enne "ha tentato la fuga saltando da una finestra al primo piano dell'abitazione e precipitando al suolo". Per questo motivo il personale del 118 l'ha trasportata al Pronto soccorso del Maggiore, mentre i Carabinieri l'hanno denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. (Ama/ Dire)