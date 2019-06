Botte alla moglie mentre la bimba è in casa, in manette 36enne

Un uomo di 36 anni è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto. Lui, cittadino italiano, è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. A chiamare il 112 perché la situazione stava degenerando è stata la madre di lei, in visita frequente in casa per dare una mano con i due bimbi piccoli della coppia. Durante l'episodio, nel quale lui ha colpito lei ripetutamente con schiaffi e pugni, era in casa la figlia dei due, di un anno, mentre l'altro figlio, anche lui molto piccolo, era all'asilo nido. Sulla base di quanto ricostruito dai militari, sembra che le violenze andassero avanti già da tempo, ma mai denunciate. Alla base degli screzi, sembra che ci siano motivi economici, con il 36enne accusato di sperperare il denaro, anche alle macchinette. L'uomo è stato per ora condotto in carcere.