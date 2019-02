Crollo in azienda a Sala Bolognese: elettricista 34enne in pericolo di vita

E’ ancora in pericolo di vita il più giovane dei due elettricisti bolognesi, di 61 e 34 anni, rimasti feriti ieri nel crollo all'interno dell'azienda Tatanium International Group, in viale Europa 15 a Sala Bolognese.

Mentre il 61enne non è più ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore da ieri sera, non è sciolta la prognosi per il 34enne. Un nuovo bollettino medico verrà emesso nel pomeriggio.

Cosa è accaduto

Improvvisamente sarebbe crollato un pannello di copertura all'interno del capannone e i due elettricisti hanno fatto un volo di diversi metri, riportando diversi traumi.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e le autorità competenti per verificare la dinamica di quanto accaduto.