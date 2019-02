Vasi e nastri sui gradoni della SalaBorsa: 'Non è per i senza dimora'

Basta panini e pasti nell'atrio di ingresso della SalaBorsa. Di recente i gradoni posti lungo i corridoi che dalla porta centrale conducono alla piazza coperta sono stati delimitati da di vasi di piante e nastri delimita-spazio.

La direttrice dell'Istituzione Biblioteche, Anna Manfron, assicura che "Non è per i senza fissa dimora", ma la decisione è stata presa perchè spesso in quel punto "le persone, ma tutti, anche gli utenti della biblioteca, si fermavano a mangiare con ciotole portate da casa" e affini.

Si tratterebbe di una soluzione "molto provvisoria. Da un lato ci sembrava poco igienica e poco decorosa per chi si sedeva lì- continua Manfron- e dall'altro, almeno in certi orari, era questa la prima cosa che le persone vedevano entrando in Sala Borsa, mentre invece è meglio trovarsi di fronte le informazioni sulla biblioteca". Ma questo non significa che in Sala Borsa non si potrà piu' consumare cibo, anzi: "Stiamo predisponendo una zona ad hoc", riferisce la direttrice, che sara' "debitamente indicato".

Presto, dunque, "ci sarà uno spazio di sosta in modo tale che tutti possano avere un luogo in cui consumare il proprio pranzo al sacco", conclude Manfron. (dire)