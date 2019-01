Saldi invernali, i bolognesi spenderanno 190 euro a testa

Partono Sabato 5 gennaio i saldi invernali 2019 nelle oltre 2.000 attività del settore abbigliamento e calzature di Bologna e Provincia, con tante opportunità per i consumatori e turisti che troveranno nei negozi tante opportunità di acquisto e per i negozianti che contano sui saldi per consolidare le vendite di una stagione invernale che ha visto nella parte iniziale condizioni meteo sfavorevoli e in generale segnali di stagnazione nei consumi.

Oltre il 50% dei bolognesi effettuerà sicuramente acquisti durante i saldi, mentre il 30% circa deciderà sulla base delle occasioni di risparmio. Dei potenziali acquirenti solo il 20% pensa di spendere più dell’anno precedente. Se a questi dati si aggiunge che la spesa media prevista è di circa 190 Euro a persona, si evince che il volume di consumi complessivo generato per il periodo dei saldi nel territorio bolognese si attesta attorno ai 160 milioni di euro, in leggera crescita rispetto all’anno precedente.