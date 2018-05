Guerra alle sale-slot: 'Stretta su distanze da luoghi sensibili e orari'

E' stato approvato ieri in Consiglio comunale il provvedimento che limita la presenza delle sale gioco in città: Palazzo d'Accursio dunque fa guerra alle sale da gioco. "Non potranno piu' esserci nel nostro Comune - dettaglia l'assessore Alberto Aitini su Facebook - locali con sale slot e sale giochi a meno di 500 metri da luoghi sensibili (scuole, strutture sanitarie, impianti sortivi, luoghi di aggregazione giovanile). Inoltre- annuncia- faremo un investimento economico importante per contrastare la dipendenza da queste patologie, perche' la battaglia non e' solo normativa ma anche culturale e sociale".

Il sindaco firmerà anche l'ordinanza sugli orari che dovranno avere questi locali

Nei prossimi giorni, poi, il sindaco Virginio Merola firmera' anche l'ordinanza sugli orari a cui dovranno attenersi i locali che ospitano le slot e altri giochi d'azzardo, "per avere omogeneità a livello metropolitano ed evitare che ci sia una migrazione da parte delle persone da un Comune all'altro". In questo modo, ha detto Aitini in Consiglio comunale, "il provvedimento sara' veramente incisivo". Il capogruppo pd Claudio Mazzanti intanto mette in guardia: "Dobbiamo prepararci ad una delicatissima fase di passaggio", anche per il rischio di contenziosi con i gestori dei locali gia' emerso altrove.

(Dire)