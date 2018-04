Banchetti, assemblee, performance e anche una mappa interattiva sui luoghi che fanno salute a Bologna

"Il 7 aprile è la giornata mondiale della salute. Dall'anno scorso, è anche la giornata in cui - in tutto il mondo - le persone prendono parola per dire che la salute è un diritto e non è una merce. A Bologna, saremo in piazza Re Enzo tutto il giorno con banchetti informativi, momenti di assemblea e performance".