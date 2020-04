Coronavirus, il Salvemini come il Getty Museum: gli studenti ricreano quadri | VIDEO

Van Gogh, Frida Kahlo, Munch, Klimt, Magritte. E poi ancora autori dell'arte classica, fiamminga e delle correnti espressioniste e contemporanee. Gli studenti e le studentesse dell'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno tornano con un altro video L'arte siamo noi: riproduzioni artistiche di studenti in tempo di quarantena.

Nel filmato i giovani, rigorosamente dalle loro case, riproducono alcuni tra i più famosi quadri della pittura internazionale interpretandone i protagonisti. "La creatività che fa bene - spiegano i giovani ideatori seguiti dalla professoressa Simona Dall'Olio - sulla scia del Getty Museum di Los Angeles anche noi ci esprimiamo ricreando le opere d'arte con cose che abbiamo in casa".

"E nei backstage: tavolini tagliati, fratelli e sorelle rapiti, genitori coinvolti, animali domestici irretiti, mele arpionate in modi fantasiosi, oggetti recuperati in fondo agli armadi - scherzano per poi concludere seriamente - la fantasia non ha confini e non sta chiusa in casa. Vogliamo rimanere curiosi, fare caso ai dettagli, alla bellezza, e soprattutto continuare a mettere un po' di entusiasmo a questa condizione innaturale di didattica senza contatto". (Dire)