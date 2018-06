Il Prefetto di Bologna Matteo Piantedosi nominato capo gabinetto del Ministero dell'Interno, guidato da Matteo Salvini.

Laureato in Giurisprudenza, è entrato al Viminale nel 1989, e guida Palazzo Caprara da poco più di un anno. L'annuncio del leader della Lega oggi in Consiglio dei Ministri. Il primo incontro sarebbe fissato per domani.