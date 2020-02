Salvini a Casalecchio, ipotesi chiusura Polizia Stradale. "Borgonzoni? Mi serve a Roma" | VIDEO

Il segretario della Lega Matteo Salvini torna nel bolognese per una visita alla sede della Polizia Stradale di Casalecchio di Reno, a rischio chiusura. Con lui, l'assessore alla Sicurezza del Comune di Casalecchio, Paolo Nanni. "Non è il momento giusto per chiudere presidi di legalità, polizia e sicurezza – dice il segretario del Carroccio – non è una battaglia di una parte politica ma di tutti, sarebbe profondamente sbagliato chiudere questo presidio. Anche perché pare che i prossimi presidi che possano essere ridimensionati – continua – sono quelli della polizia di frontiera e anche per i fatti di cronaca, mi sembra la cosa meno intelligente da fare".

"Abbiamo a disposizione i locali – dice l'assessore Paolo Nanni – abbiamo proposto al Ministero locali già pronti, sono in via Guido Rossa, e al di là delle posizioni politiche, per il Comune è fondamentale che questo presidio rimanga perché è un'istituzione e non può essere messa da parte. Non voglio sentir dire che è una questione economica".

Borgonzoni, Senato o Regione?

Salvini a margine parla anche della scelta di Lucia Borgonzoni: tra una settimana è in calendario la prima seduta dell'Assemblea legislativa regionale e la candidata presidente, dopo la vittoria di Stefano Bonaccini alle elezioni del 26 gennaio, non ha ancora chiarito se resterà a Roma o meno. "Io le ho detto cosa serve a me, e a me Lucia serve a Roma – risponde Matteo Salvini – in Consiglio regionale rimangono 15 consiglieri, donne e uomini della Lega che saranno sentinelle. Lucia vorrebbe stare qui, io sono brutto, cattivo ed egoista, e quindi chiedo alle persone di darmi una mano laddove mi serve".

Salvini su Patrick Zaki: "Nel 2020 fuori luogo andare in galera per idee"

Sullo studente dell'Alma Mater arrestato in Egitto, Matteo Salvini, interpellato dai cronisti, afferma: "Il reato di attentato a un governo nel 2020 non ha senso di esistere. Non faccio il ministro degli Esteri e non faccio il ministro della Giustizia egiziano, però mettere un ragazzo in galera per attentato, quando si parla di idee, mi sembra fuori luogo nel 2020".