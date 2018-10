'Contro il decreto Salvini', manifesti e scritte sui muri in zona universitaria

Dopo aver strotolato uno stricione lungo una decina di metri e aver messo nel mirino in un manifesto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, il Cua - Collettivo universitario autonomo - ritorna ad attaccare il leader della Lega e lo fa attaccando manifesti e vergnado scritte sui muri tra via Zamboni e PIazza Scaravilli. Nel dare appuntamento a una assemblea studentesca domani alle 20 in via Zamboni 38, il colllettivo attacca il recente decreto sicurezza varato di recente dal consiglio dei ministri. "Un decreto -scrive il Cua- tutto mirato a colpire i subalterni e ad eliminare qualsiasi tipo di opposizione sociale alla condizione di povertà e sfruttamento in cui migranti e non si trovano a vivere".