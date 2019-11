"Bologna non si lega, in corteo contro l'odio di Salvini" - VIDEO

Tpo, Làbas, Crash, Xm24, Noi restiamo, Circolo Berneri, Cua e altri collettivi bolognesi lanciano una manifestazione di protesta proprio dal PalaDozza, dove giovedì 14 novembre la Lega aprirà ufficialmente la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni regionali.

L'appuntamento è per le 18 in piazza San Francesco, poi, spiegano gli attivisti, l'idea è quella di muoversi per le vie del centro per avvicinarsi al PalaDozza. Senza escludere un momento di incontro con l'altra manifestazione anti lega, "6mila sardine contro Salvini", che andrà in scena sul crescentone alle 20:30.

"Oggi non restiamo indifferenti, come non lo furono quei partigiani e quelle partigiane che proprio in questi giorni, 75 anni fa, combatterono in Porta Lame contro il marciume nazi-fascista il quale, anche all’epoca, sembrava più forte, potente e capace di cavalcare le onde", scrivono gli attivisti.

"A pochi metri proprio da Porta Lame non permetteremo che il PalaDozza, luogo delle passioni di questa città, diventi lo spazio dove il peggio della destra omotransfobica, neofascista, sovranista, sessista, si ritrovi per avviare la sua campagna di odio e di paura. È per questo che invitiamo tutti e tutte ad essere in strada giovedì 14 novembre con concentramento dalle ore 18 in piazza San Francesco. Bologna è partigiana, Bologna non si Lega!".