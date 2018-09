Collettivi in via Zamboni: 'Bologna ti odia, Salvini assassino'|VIDEO

Una foto di Salvini nel mirino: "Non significa ovviamente sparargli, ma prendere le distanze dalle sue politiche xenofobe e razziste, contro i migranti e i poveri", spiega a Bologna Today Sebastiano del CUA - Collettivo Universitario Autonomo.

E' la protesta andata in scena oggi in via Zamboni contro il Ministro dell'Interno e il decreto migranti: uno striscione di 40 metri, affisso tra i civici 34 e 38, che recita senza mezzi termini "Salvini Bologna ti odia, no al razzismo".

E' importante sottolineare anche la "complicità dell'università", dicono gli attivisti. Infatti su Palazzo Paleotti è stata affissa una gigantografia del rettore Francesco Ubertini in compagnia di Salvini e della consigliera e senatrice leghista Lucia Borgonzoni, quando nel 2016 si incontrarono alla facoltà di Ingegneria: "Ci ricordiamo le risposte della città quando come leader della Lega è venuto in città, il ponte di via Stalingrado, le barricate e le proteste alla Facoltà di Ingegneria".