Crevalcore: lo abbraccia e gli sfila la collana d'oro, nei guai 21enne

I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno denunciato una 21enne italiana per furto con destrezza ai danni di un 61enne, residente a Ravarino, che l’altra mattina, mentre stava riempendo delle bottiglie d’acqua a Sammartini, località del comune di Crevalcore, è stato avvicinato dalla ragazza.

Con la scusa di aiutarlo e anche abbracciarlo, era riuscita a sfilargli una collana d’oro che portava al collo. Quando l’uomo si è accorto di essere stato derubato, la ladra si era già allontanata a bordo di un’Alfa Romeo 147 di colore grigio, condotta da un complice. Durante le indagini, i Carabinieri di Crevalcore hanno scoperto che si trattava di una giovane, residente in provincia di Siracusa, nota alle Forze di Polizia per i suoi precedenti specifici. La refurtiva, del valore di 400 euro circa non è stata ancora recuperata.