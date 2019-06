San Benedetto Val Sambro, operaio scivola dentro tombino: volo di tre metri

Incidente sul lavoro per un operaio, scivolato dentro a un tombino mentre era impiegato in un cantiere. E' successo ieri pomeriggio, a Ripoli, frazione al confine con la Toscana nel comune di San Benedetto Val di Sambro. A soccorrere l'uomo, intrappolato e ferito dopo un volo di tre metri, sono stati i vigili del fuoco del reparto speleo-alpino-fluviale, che dopo qualche ora di lavoro sono riusciti a estrarre l'uomo. Ferito in condizioni serie, lo stesso è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore.