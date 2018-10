"Ecomostro" in trasformazione, progetto da 11 mln di euro |VIDEO

11 mln di euro per riqualificare e restituire a San Benedetto Val di Sambro un immobile ex-Inail di 8000 mq di superficie, con 72 camere e parco, realizzato negli anni ‘60 per ospitare una scuola-convitto, mai funzionalmente completato e messo in esercizio.

L’accordo di programma per la valorizzazione del complesso prevede l'impiego nell'assistenza socio-sanitaria, ricreativa ed educativa del territorio metropolitano ed è stato sottoscritto da Alessandro Santoni, Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro, Gianluca Borghi, Amministratore unico di ASP Bologna, e da Elisabetta Spitz, Amministratore Delegato di INVIMIT, società di gestione del risparmio del Ministero dell'Economia e delle Finanze che si occupa della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Verrà trasformato in un centro di assistenza e residenza socio-sanitaria, ricreativa, educativa per 160 posti letto permanenti e spazi di ospitalità diurna, per un investimento complessivo di 11 milioni di euro interamente a carico di INVIMIT, mentre la gestione del progetto di valorizzazione sarà affidata ad Asp Città di Bologna per un periodo non inferiore a 21 anni. Il lavori potrebbero partire tra un anno e la durata prevista è di poco meno di tre anni.

Il progetto sociale, i Servizi ed i beneficiari previsti

Una casa di riposo, una comunità alloggio, alloggi protetti e un centro socio-ricreativo per anziani, un micro nido, una comunità di accoglienza per minori, appartamenti di accoglienza madre bambino, ambulatori medici

per la cittadinanza, oltre ad uffici e servizi generali.

Nel dettaglio questi i target previsti:

FAMIGLIE E MINORI

• Micronido 0-3 anni da 14 posti

• 3 appartamenti per famiglie o nuclei mamma con bambini (nucleo da 2 adulti + 3-4 minori)

• 2 comunità per minori, da 6-10 ospiti ciascuna

ANZIANI

• Comunità alloggio convertibile in “Comunità sperimentale Alzheimer” da 12 persone

• Casa di riposo da 60 posti

• Appartamenti protetti per coppie o single autosufficienti, fino a 16 posti disponibili

• Servizio diurno di attività socio-ricreative per 20 persone

SANITA'

• Casa della Salute di dimensioni ridotte, nella quale inserire 3 ambulatori per medici di base e pediatra, 1 ambulatorio infermieristico per pazienti fragili e cronici, 1 ambulatorio per attività specialistica e 1 ambulatorio per prelievi.

ATTIVITA’ RICREATIVE E COMMERCIALI

• Ambulatori privati libero-professionali non convenzionati, a partire da quelli che già lavorano con l’ASL, con Villa Nobili di Castiglione dei Pepoli

• Piscina sportiva con spazi per attività secondarie di tipo sportivo e rieducativo-terapeutico

• Spazio ristoro ed edicola

• Salone Barbiere / Parrucchiera

• Lavanderia

• Piccola struttura ricettiva tipo B&B o similare, nella quale impiegare alcune famiglie assistite