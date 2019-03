San Benedetto Val di Sambro: per gli studenti un bus speciale lungo 14 metri

E' entrata in funzione oggi la nuova corriera speciale, lunga 14 m, a servizio degli studenti del comune di San Benedetto Val di Sambro, diretti alle scuole superiori di Castiglione.

Lo fa sapere il sindaco Alessandro Santoni in una nota: "Questa battaglia la cominciammo nel 2015 al fianco di diversi genitori che lamentavano il disagio dei propri figli che al mattino dovevano viaggiare in piedi, soprattutto nella tratta Pian del Voglio-Castiglione dei Pepoli, in ragione del grande affollamento" scrive "allora ci fu detto di no perché non esisteva una adeguata disponibilità nel parco macchine, ma con la ragionevolezza e soprattutto l'insistenza, che ci ha portato perfino a discuterne in Consiglio Metropolitano, siamo riusciti ad ottenere questo risultato. Il merito di questo risultato va condiviso con il vicesindaco Paola Stefanini che più volte ha tenuto assieme a me alta la discussione, preparandomi il documento che ho discusso appunto, con esito per fortuna di tutti positivo, in Città Metropolitana. Un ringraziamento infine anche a Tper che ha mantenuto fede agli impegni presi con puntualità".