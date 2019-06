San Donato: non approva la relazione, picchia madre e fglia

E' stato lui stesso a chiamare il 112 domenica mattina intorno alle 8, lamentando di aver trovato la porta di casa sbarrata, ma quando i militari sono arrivati hanno appurato i motivi e hanno preso provvedimenti.

Un uomo di 42 anni, che vive nel quartiere San Donato con la moglie di 46 e la figlia di 19enne di lei, tutti cittadini domenicani regolari sul territorio italiano, la notte tra sabato e domenica è rientrato in casa, dopo aver esagerato con l'alcol, e ha picchiato entrambe le donne poichè non approvava la relazione della ragazza con un amico di famiglia, che giudicava troppo grande per lei.

Poi è uscito e quando è tornato a casa, ha trovato la porta sbarrata così ha chiamato i Carabinieri. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118, ma madre e figlia hanno rifiutato le cure, mentre per il 42enne è scattata la denuncia per maltrattamenti e lesioni, oltre all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, un provvedimento, dopo la richiesta del pm, è stato convalidato dal Gip.