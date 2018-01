San Donato, il ministro Minniti in Quartiere, contestazione dei collettivi e disagi al traffico

Dopo l'assaggio di ieri, oggi la replica. I collettivi contestano la presenza del ministro dell'Interno Marco MInniti, oggi in città per partecipare a un dibattito nelle sale del quartiere San Donato con temi sicurezza e periferie. Il traffico in uscita da Bologna è stato deviato su via Ristori, e imponente è il servizio d'ordine schierato, con diversi blindati a presidio della sede del quartiere.

Un binomio, quello di sicurezza e periferie, che fa imbufalire il collettivo Hobo, sia sul tema della precarietà che su quello delle misure sul decoro urbano, come il Daspo urbano. Un disagio espresso con due striscioni che questa mattina campeggiano al centro della rotonda all'incrocio tra Via dell'Artigiano e via San Donato. "Avviso di Daspo per Minniti" e "Daspo e precarietà, la nostra promessa, ingovernabilità" le due massime vergate a vernice spray e sostenute da una trentina di militanti in mezzo alla strada.

Il gruppo dei contestatori, molto critico con il Partito Democratico di cui il ministro è esponente, aveva annunciato già nel blitz di ieri nella sede dem di via delle belle Arti dure contestazioni. Dulcis in fundo, al meeting nelle sale del Quartiere San Donato parteciperanno anche i big locali del partito: il Sindaco Merola, il parlamentare -e già candidato Andrea De Maria e il segretario della federazione metropolitana Francesco Critelli.

"Non guarderemo inermi l’ennesimo comizio di politicanti -annunciano su Facebook gli organizzatori dell'evento 'Daspo per Minniti'- che giocano con la nostra vita e con quella di milioni di migranti che stanno ammazzando sulle coste libiche, non lasceremo ulteriore spazio ai criminali che ci governano, impoverendo sempre di più lavoratori e studenti e arricchendo le tasche dei soliti noti: banche, manager, azionisti e cooperative".