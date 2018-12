Legalità al San Donato: telecamere anti-spaccio e rigenerazione urbana

Un progetto per "realizzare, in alcune aree del Quartiere San Donato-San Vitale, azioni per promuovere la sicurezza sociale e una cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile, soprattutto tra i giovani". Tra queste, l'installazione di telecamere in funzione anti-spaccio e interventi di rigenerazione urbana. Consiste in questo 'In tutte le direzioni. Scegliere la strada tra le vie di periferia', che oggi ha ottenuto il via libera dalla Giunta comunale di Bologna.

Il progetto, il cui valore, spiega Palazzo D'Accursio, e' di "143.000 euro", e' sostenuto per "poco piu' di 100.000 euro dalla Regione, e per il resto dal Comunesu fondi gia' stanziati nel Bilancio 2018". Di questa cifra , circa 40.000 euro "saranno investiti in opere di rigenerazione urbana", e circa 100.000 "per interventi educativi", il tutto da realizzare entro il 30 marzo 2019.

E sara' proprio il Quartiere a guidare il progetto, in collaborazione con l'assessore alla Sicurezza, Alberto Aitini. Tra gli obiettivi principali del progetto, indicati dall'Accordo quadro firmato il 15 ottobre dal sindaco Virginio Merola e dalla Regione, ci sono "la cura del territorio e la diffusione di una cultura della legalita' tramite il coinvolgimento attivo della cittadinanza, in particolare dei giovani, la rivitalizzazione di zone critiche come Giardino Parker-Lennon, Giardino Gino Cervi, piazza Spadolini, Croce del Biacco e Piazza dei Colori e il contrasto di comportamenti giovanili a rischio devianza". Oltre a questo, sono previsti "il consolidamento delle risorse educative presenti nel Quartiere e sinergie fra gli attori istituzionali coinvolti nei processi di prevenzione, come gia' sperimentato in altri progetti nel 2011 e nel 2015, che sono stati segnalati a livello nazionale tra le buone prassi di Sicurezza urbana integrata".

Tra le azioni previste, fa sapere l'amministrazione, ci sono "la collocazione di dispositivi di videosorveglianza in un'area verde della Croce del Biacco, il giardino Pioppeto Mattei e aree limitrofe, interessata da problemi di spaccio di droga e interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana". Non manca, comunque, un occhio di riguardo per i piu' giovani: il Comune vorrebbe infatti sviluppare, all'interno del progetto, "azioni educative mirate rivolte a giovani e giovanissimi". Tra queste, si legge in una nota, ci saranno "interventi di educativa di strada e attivita' laboratoriali di territorio, azioni di mediazione culturale, interculturale e intergenerazionale ed eventi informativi e aggregativi". Sono previsti, infine, "interventi educativi di prevenzione della devianza nelle scuole e azioni di riduzione del danno, con operatori esperti e l'attivazione di processi di peer education e di invio ai servizi del territorio". (agenzia Dire)