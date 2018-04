Rame ricettato allo Scalo San Donato, nei guai anche un dipendente Rfi

Sottraevano rame ferroviario dallo Scalo di Bologna San Donato per poi rivenderlo. E questa l'ipotesi per la quale due cittadini italiani di 49 e 50 anni sono stati denunciati dalla polizia ferroviaria nei giorni scorsi: uno è un operaio specializzato delle ferrovie.



Tutto è nato da alcuni furti perpetrati nei primi mesi del 2018: apostatisi nei pressi dello scalo merci gli uomini della sezione rame della Polfer hanno cosi intercettato un mezzo, con il vano posteriore molto carico, transitare nell'area pertinente la ferrovia. Il veicolo ha proseguito la sua corsa fino ad arrivare nei pressi del centro commerciale Navile all'uscita 5 della tangenziale dove poi è stato fermato.



Qui il conducente, 50enne cittadino italiano, è stato identificato e il mezzo perquisito: dentro al vano di carico sono stati trovati diversi spezzoni di rame di primissima qualità e di tipo ferroviario. L'uomo ha motivato il possesso del carico dicendo che lo stava andando a vendere per conto di un amico. Ulteriori accertamenti hanno poi portato all'identità di questo 'misterioso' fornitore, in realtà il 49enne, anch'esso cittadino italiano, operaio specializzato all'armamento dello scalo ferroviario di San Donato per conto di Rfi.



In un nascondiglio nei pressi dello stabile dello scalo merci è stato poi trovato altro rame stoccato è pronto per essere Trash trasportato via. In tutto la Polizia ha recuperato circa 500 kg di rame per un valore totale di circa €2000. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri furti e altre persone legate al traffico occulto del materiale.