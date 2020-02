San Donato: in casa orologi di valore rubati in azienda, magazziniere nei guai

Diversi orologi preziosi e griffati risultati rubati: un bolognese di 59 anni con precedenti per reati di droga è stato denunciato dai Carabinieri.

I militari avevano ricevuto alcune segnalazioni relativa a una possibile attività di spaccio, così sono entrati in un appartamento del quartiere San Donato per effettuare una perquisizione. In casa dell'uomo però non sono stati trovati stupefacenti, bensì diversi orologi di valore.

I militari hanno appurato che gli orologi risultavano rubati a una nota azienda del bolognese che commercializza on-line abbigliamento e accessori griffati, per la quale il 59enne lavora come magazziniere.