Spaccata in via San Felice: si spartiscono la refurtiva, ma un cittadino chiama il 113

Dopo aver spaccato la vetrina di una pelletteria in via San Felice, sono stati bloccati, grazie alla telefonata di un cittadino.

Doppia chiamata al 113 all'alba di questa mattina: alle 5 un cittadino ha segnalato due uomini in via San Rocco, intenti a spartirsi degli oggetti. La volante giunta sul posto li ha bloccati e, mentre ultimavano gli accertamenti, la titolare di un negozio di via San Felice ha avvertito la Polizia, riferendo di aver subito il furto del fondo cassa, di un portafoglio e di un pc portatile.

I due fermati, cittadini algerini di 20 anni, irregolari sul territorio italiano, sono stati trovati in possesso di 70 euro in monete e del portafoglio rubato e di documenti intestati a una donna, mentre il computer è stato trovato in strada in via San Rocco alle 8 circa. Sono stati entrmabi denunciati per furto aggravato in concorso e ricettazione. Uno di loro ha rimediato anche una denuncia per resistenza, dopo aver reagito al controllo.