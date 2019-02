VIDEO| T-Days e Ztl in San Felice? Merola: 'Bella idea'

Allargare l'area pedonalizzata dei T-Days per comprendere anche via San Felice? "Sono lieto di questa proposta", ha detto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, a margine della conferenza stampa per la presentazione dei nuovi bus ibridi Tper. "Una bella idea - anche quella di allargare la Ztl - ci dobbiamo arrivare, sapendo che è un percorso" ma "avremo bisogno di incentivare il trasporto pubblico, di fare degli accessi alla Ztl nel tempo giusto per ridurre l'accesso delle auto inquinanti. E' un movimento che ormai tutte le città europee stanno facendo". E' soddisfatto Merola per il fatto che si apprezzino i T-Days che "non solo non fanno male al commercio, ma lo agevolano e gli permettono di incrementare l'attività".