Furto nella basilica di San Francesco: ruba la borsa in chiesa, arrestato pluripregiudicato

La volante del commissariato Due Torri San Francesco ha arrestato ieri A.C., un napoletano di 35 anni, per furto aggravato. Alle 16.30 circa, mentre una 20enne marchigiana, residente in città, era all'interno della basilica di San Francesco, l'uomo si è avvicinato e ha portato via lo zaino che aveva appoggiato a terra.

La ragazza lo ha rincorso e ha chiesto aiuto all'esterno della chiesa, così altri due ragazzi si sono messi all'inseguimento del ladro che, dapprima si è liberato dello zaino e poi del portafoglio. La volante in transito lo ha bloccato in Piazza Malpighi. Il 35enne, volto più che noto alle forze dell'ordine, è pluripregiudicato ed è finito in manette. Il processo per direttissima è previsto per oggi.