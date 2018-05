Offrono incontro hard, poi spariscono con il Rolex: in tre nei guai

Prima le proposte osé, poi il rolex che sparisce. Così un 62enne ha denunciato un furto compiuto ai suoi danni da parte di tre persone, che sono state denunciate dai Carabinieri di San Giovanni in Persiceto per furto con destrezza in concorso.

Il malcapitato ha riferito ai militari che camminando in via Castelfranco era stato avvicinato da due donne. Dopo averlo approcciato con diverse scuse -andate dall'avere informazioni stradali alla proposta di una prestazione sessuale- le due, di 29 e 34 anni, hanno vinto le diffidenze del 62enne, e hanno messo le mani sul Rolex (modello Submariner), per poi fuggire a bordo di una Audi A3 in compagnia di un terzo soggetto. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di risalire all’identità dei tre malviventi, tutti cittadini rumeni e tutti con precedenti di polizia specifici.