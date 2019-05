Furto in casa a Persiceto: entra dalla finestra, arrestato

Ha tentato di scappare, ma non ha fatto in tempo il cittadino marocchino di 26 anni, arrestato nella tarda serata di ieri, 22 maggio, a San Giovanni Persiceto.

A chiamare il 112, alcuni residenti che segnalavano alcuni movimenti sospetti nei pressi di uno stabile in via Braglia Quando i Carabinieri del radiomobile sono arrivati, il 26enne era ancora all'interno di un appartamento, dove si era introdotto per rubare, forzando una finestra e spaccando il vetro.

La proprietaria, una pensionata 91enne, fortunatamente non era in casa e il giovane è stato ammanettato sull'uscio. Ora è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista oggi presso il Tribunale di Bologna.