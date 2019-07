San Giovanni Persiceto, crollo in centro: famiglia evacuata

Ore di apprensione ieri sera per un crollo in pieno centro a San Giovanni in Persiceto. una famiglia composta da quattro persone è stata fatta allontanare dalla propria abitazione in seguito al parziale cedimento di una porzione di edificio relativo a una palazzina abbandonata di via Gornia.

Sul posto sono giunti, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della locale stazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

L'edificio in questione non risulta abitato, ma per precauzione il nucleo familiare di un appartamento adiacente all'area del cedimento è stato fatto allontanare.