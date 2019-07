Persiceto, dà fuoco al garage dell'ex moglie: arrestato

I Carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno arrestato un uomo di 60 anni per atti persecutori e danneggiamenti da incendio dopo che la sera dell'11 luglio è andato a casa della sua ex moglie per poi cospargere con un liquido infiammabile un box di legno e dargli fuoco.

Aveva già un obbligo di allontanamento dalla casa familiare e questo gesto gli ha aperto le porte del carcere. L'ex moglie ha 59 anni e sono entrambi italiani, delle zona di San Giovanni in Persiceto.