Intossicati dal monossido, allarme in palazzina a San Giovanni in Persiceto

Due persone sono rimaste intossicate da esalazioni di monossido di carbonio. E' successo a San Giovanni in Persiceto, dove i vigili del fuoco e il 118 sono stati chiamati intorno alle 18:10 in via Bologna. La palazzina in questione, tre piani, è composta da uffici e un appartamento. Proprio negli uffici i due soggetti sono stati recuperati e sottoposti alle prime cure del caso.

Dopo il ricovero al Ps di San Giovanni, i due pazienti sono stati trasferiti in camera iperbarica a Ravenna. Sul posto per i rilievi del caso anche la polizia di stato, che sta chiarendo le circostanze delle esalazioni.

Notizia in aggiornamento