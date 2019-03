Tentano rapina in banca, malviventi sorpresi dai dipendenti

Tentata rapina allo sportello Credem di San Giovanni in Persiceto. Secondo quanto riporta Il resto del Carlino, due o tre malviventi avrebbero tentato di svuotare la cassaforte della banca, aspettando che i dipendenti entrassero per aprirla. Il colpo però è sfumato, poiché, sembra, uno degli impiegati è rimasto fuori e avendo notato che qualcosa non funzionava, avrebbe poi allertato il 113.

Dentro, documentato dalle telecamere di sorveglianza, altri due rapinatori, avrebbero inizialmente preso di mira i dipendenti entrati, armi in pugno. Vista la mala parata, poi i malviventi sarebbero fuggiti da un finestra sul retro, probabilmente il punto da cui si erano fatti strada anzitempo, con l'allarme disattivato. Sui fatti indaga il commissariato di San Giovanni in Persiceto.