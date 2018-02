Troppo alcol: scoppia la rissa in un locale di Persiceto

Avevano bevuto troppo, così due "fazioni" si sono affrontate in un locale in Piazza Garibaldi a San Giovanni in Persiceto: da una parte un gruppo di romeni, dall'altra alcuni italiani che dapprima si sono scambiati gli insulti, poi sono passati alle mani.

All'arrivo della Polizia, nel bar erano rimasti solo tre romeni ubriachi. Un 28enne e un 31enne sono stati arrestati e risponderanno, oltre che di rissa aggravata, anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, il terzo è stato denunciato a piede libero. All'udienza in direttissima, i due arrestati hanno ricevuto un obbligo di dimora a San Giovanni, dove risiedono.